今年1月に公開された劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が、6月20日より全国368館で再上映することが決定。合わせて、入場者プレゼント第9弾の内容も発表となった。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』入場者プレゼント第9弾は、本作のクリエイターによるTVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の設定原案資料を収めた豪華冊子『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』DESIGN WORKS 3を配布予