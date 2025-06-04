ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンャパンは6月9日より、最新加熱式たばこデバイス「glo Hilo(グロー・ヒーロ)」を仙台市内の主要コンビニエンスストアにて発売。また、宮城県在住者はglo公式オンラインサイトで購入することもできるという。最新加熱式たばこデバイス「glo Hilo」2016年に宮城県から世界デビューを果たしたglo。9年の時を経て、このほど最新の加熱式たばこデバイス「glo Hilo」が誕生の地・仙台から登