関東信越国税局から約11億円の所得隠しを指摘された「NST新潟総合テレビ」は、4日午前から社長が会見し、謝罪しました。NST新潟総合テレビ・酒井昌彦社長：大変なご心配、ご面倒をおかけしていることを改めておわび申し上げます。NSTが2018年からの6年間、制作会社や代理店に支払った経費11億円について、関東信越国税局は「所得隠し」と指摘し、法人税4億円あまりを追徴課税しました。酒井昌彦社長は4日、会見で税務調査の中で「