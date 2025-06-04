ファミリーマートは6月5日、政府備蓄米1キロサイズ(388円)を東京都、大阪府の一部店舗で発売し、今後、全国のファミリーマートにて順次発売する。精米(「備蓄米」と印字) 1kg388円同社はこのたび、農林水産省が実施する政府備蓄米の随意契約(1,000トン分)の事業者認定を受けた。政府から玄米が提供され次第、精米および袋詰めを行い、令和3年産の国産米を1キロの小容量パックで販売する。購入は1人1点に限られ、店舗での予約は受け