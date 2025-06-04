Snowflakeは6月3日（米国時間）、年次ユーザーカンファレンス「Snowflake Summit 2025」において、AIエージェント関連のソリューション「Snowflake Intelligence」と「Data Science Agent」を発表した。○Snowflake Intelligence「Snowflake Intelligence」はインテリジェントなデータエージェントによる一元化された対話体験を提供するもの。自然言語で質問を投げかけると、構造化されたテーブルと非構造化ドキュメントの両方から