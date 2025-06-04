エンゼルスの菊池雄星投手（３３）は３日（日本時間４日）に敵地ボストンでのレッドソックス戦に先発し、５回０／３を投げ８安打３失点、５三振５四球で勝敗は付かなかった。打者２６人に９９球で、最速は９７・１マイル（約１５６キロ）をマーク。防御率３・２３。チームは延長１０回の末４―３で勝った。３回に３点の援護をもらったが、直後に先頭から３連打１失点。なおも無死二、三塁でメジャートップタイの５３打点のディ