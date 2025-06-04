◆米大リーグドジャース―メッツ（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う８回先頭４打席目は元西武の右腕・ギャレットと対戦し、フルカウントから四球を選んだ。メッツの先発は、タイラー・メギル投手（２９）。昨年１０月１６日（同１７日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ