バンダイのぬいぐるみ『ここちぬい 〜ほっぺもちもち〜』から、サンリオの「ハローキティ」、「シナモロール」、「クロミ」が登場する。7月4日からドン・キホーテ系列店舗限定で販売、各2200円。【写真】にっこりした表情がかわいすぎるシナモロールのぬいぐるみ『ここちぬい』は、付属の保冷剤を凍らせておなかのポーチ部分に入れることで、ひんやりとした感触を楽しめるぬいぐるみ。保冷剤が溶けた後も“ぷにっとしたおなか