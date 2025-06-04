顧客らが従業員に対し理不尽な要求をするカスタマーハラスメントから労働者を守るための改正労働施策総合推進法が、きょうの参議院本会議で成立しました。カスタマーハラスメントは、顧客らによる暴言や過剰な迷惑行為などが従業員に精神的、身体的苦痛を与えるなどとして、社会問題となっています。きょう、参議院の本会議で成立した改正労働施策総合推進法は、カスタマーハラスメントを防止するための対策を企業や自治体に義務付