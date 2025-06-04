中には嘲笑する人も15歳で地元を離れて舞妓に。今では25歳で現役女子高生なんです！／舞妓をやめたそのあとで（1）中学卒業後に地元を離れ、京都の花街で舞妓になる夢を叶えた松原彩さん。彼女は19歳で舞妓から芸妓に襟替えを行い、22歳まで芸妓を勤め上げたあと、引退して定時制高校に入学したんだそうです。15歳で飛び込んだ花街での経験、舞妓を辞めてから入学した20代での高校生活で出会った人々との交流…。元舞妓の松原さん