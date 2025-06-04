6月1日（日）の『有吉クイズ』では、前回に引き続き「有吉と行くメモドライブ」BBQ編を放送。有吉弘行が、普段あまり交流のない芸人たちと、目的地までお互い気になったことをメモし合いながら旅をした。ついにバーベキューをおこなう施設に到着し、食材を焼き始めた有吉たち。しかし、楽しいはずのバーベキューで不穏な空気が漂い…!?【映像】バーベキューで空気がピリピリ!?いよいよバーベキューをおこなう施設までたどり着いた