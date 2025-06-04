【第63話その2】 6月4日 公開 【拡大画像へ】 KADOKAWAは6月4日、マンガ「ひげを剃る。そして女子高生を拾う。」第63話その2をカドコミにて公開した。 本作はしめさば氏による同名ライトノベルを原作としたコミカライズ作品。家出女子高生・沙優と不器用なサラリーマン・吉田による同居ラブコメディ。第63話その2では、母とのやり取りを終え、外にでた2人の会話が描かれる。 次