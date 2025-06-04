レアル・マドリーを退団しMFルカ・モドリッチの新天地はミランになるようだ。『スカイ・イタリア』が伝えている。12-13シーズンにトッテナムからR・マドリーに加入したモドリッチは初年度から定位置を確保し、17-18シーズンからは背番号10を託された。在籍13シーズンの中で公式戦591試合43得点95アシストを記録し、3連覇を含む6度のUEFAチャンピオンズリーグ制覇を果たすなど、クラブ最多の28タイトル獲得に大きく貢献した。