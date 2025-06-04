中外炉工業はしっかり。午後１時ごろ、投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年３月期第１四半期に投資有価証券売却益約１３億円を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。 同社は、政策保有株式の純資産に対する保有比率を２６年３月末日時点で２０％未満とすることを目標としており、今回の売却もその一環。なお、同件による業績予想の修正はないとしている。 出所：MINKABU PRESS