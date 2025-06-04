Gemini 2.5に、人間らしい表現力を持った音声生成機能「ネイティブオーディオ」が統合されました。Google AIスタジオなどで無料で試すことができます。Gemini 2.5’s native audio capabilitieshttps://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-2-5-native-audio/新しく統合されたネイティブオーディオ機能には「リアルタイム音声ダイアログ」と「制御可能なテキスト読み上げ」の2種類があります。◆リアルタイム音声ダイア