【モデルプレス＝2025/06/04】女優の菜々緒が4日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響が寄せられている。【写真】菜々緒、美デコルテ大胆披露◆菜々緒、美デコルテ披露菜々緒は「Mermaid life」と添え、自撮りを公開。チューブトップにネックレスを重ね付けし、美しいデコルテを披露している。この投稿にファンからは「小麦肌がかっこいい」「お美しい…」「ヘルシーで素敵」「セクシー」「夏が似合う」といった