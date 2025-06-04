【モデルプレス＝2025/06/04】男女2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガが6月4日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】タナカガ、夫＆娘との家族ショットhttps://mdpr.jp/influencer/detail/4579780◆タナカガ、家族ショット公開自身がプロデュースするアパレルブランドのポップアップストアを開催していたタナカガ。この日の投稿では実はポップアップ来てくれたねん」とし、旦那と娘との