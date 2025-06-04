【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■演技をしているとは思えないほどナチュラルなふたり 櫻坂46の中嶋優月と村山美羽が出演するマクドナルド新CM『大人と公園』篇が公開された。 CMは「大人って、なんですぐ飲みにいこって言うんだろうね」と思った女性が、ふと思い立って友達を誘い、公園へ遊びに行く午後の話。 マクドナルドの“サムライマック”を食べながら、学生時代のように、ただただ友達と公園で遊ぶのを楽しむ