社会学者の古市憲寿氏が2025年6月3日、フジテレビなどが設置した第三者委員会について、「回答から逃げたと思われても仕方がないですね」などとXで批判した。この日、中居正広氏の代理人弁護士による資料開示などを第三者委が拒否したと、複数メディアで報じられている。「世間に非公表で回答していいかどうかを代理人に聞けばいい」報道によれば、中居氏の代理人弁護士は、第三者委の調査報告書の内容に抗議。報告書の作成に使わ