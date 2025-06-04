タレントの佐藤あかりさんが自身のSNSを通じて、「玉竜旗高校剣道大会」のスペシャルアンバサダーに就任したことを報告しました。 【写真を見る】【剣道女子】佐藤あかりさん「玉竜旗高校剣道大会」スペシャルアンバサダーに就任道着に竹刀で凜々しく宣言「全力で応援させていただきます！」佐藤さんは自身のSNSに、道着に胴を着け竹刀を中段に構えた正面の写真を投稿。「令和7年度玉竜旗高校剣道大会スペシャルアンバサダ