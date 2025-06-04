選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案などの実質審議が始まった衆院法務委＝4日午後選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案などの実質審議が4日、衆院法務委員会で始まった。立憲民主党と国民民主党が提出した各法案に加え、旧姓の通称使用を法制化する日本維新の会の戸籍法改正案の計3案が一括で審議され、野党から提出者への質疑を実施。5月30日に3党がそれぞれ趣旨説明し、衆院法務委では28年ぶりに別姓法案が審議入りし