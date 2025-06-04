【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「彩り（Mr.Children）」「Wherever you are（ONE OK ROCK）」「果てない空（嵐）」「メロディー（玉置浩二）」の4曲を披露！ NHK『SONGS』に、デビュー19年目を迎えたSuperflyが登場する。 2007年にメジャーデビュー、2015年には紅白初出場を果たし、圧倒的な歌声で多くの人を魅了したSuperfly。「愛をこめて花束を」「Beautiful」「タマシイレボリュӦ