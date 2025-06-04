オリオールズの菅野智之投手は3日（日本時間4日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に先発。7回90球5安打1失点、5奪三振の好投で今季5勝目を挙げた。防御率はチーム先発陣トップの3.04としている。 ■最下位オリオールズで確かな存在感 菅野は初回、先頭のJ.P.クロフォード内野手を中直、続くホルヘ・ポランコ内野手を一ゴロ、フリオ・ロドリゲス外野手を遊ゴロに打ち取る順調な滑り