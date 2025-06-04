４日放送のＴＢＳ系「ひるおび」で、３日に死去した長嶋茂雄さん（享年８９）と松井秀喜氏の“生前の約束”について、野球解説者の槙原寛己氏が自身の思いを語った。長嶋さんの訃報を知った松井氏は４日早朝にニューヨークから帰国し、都内の長嶋さん宅を訪れた。弔問を負えると「どういう形で次の世代に継承していくか、はっきりした形は見えませんが、長嶋さんと生前に約束したことがあります。ここではお話できませんが」と