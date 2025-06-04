俳優の鈴木福が２日、ＮＨＫ「鶴瓶の家族に乾杯」で、笑福亭鶴瓶から俳優の芦田愛菜との関係をツッコまれ「トゲのある編集」と苦笑した。この日は鶴瓶と福が東広島市を訪問。福は１歳の時にＮＨＫＥテレ「いないいないばぁ」がデビューだといい、番組では貴重な福の出演シーンを放送した。このＶＴＲを見た鶴瓶は「顔変わってへんなあ」とビックリだ。「よう見つけたな」と言うと、「顔が変わってなかったからそんなに困らな