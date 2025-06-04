凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）への予備登録を済ませているアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が、予定していたパリ大賞・Ｇ１（７月１３日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を回避することが決まった。田中博康調教師は「体調面が整わないので回避します。フランスに向かうプランは残しているので、次走は体調を見ながら、夏もしくは秋のレー