NHKでは、8日に『NHKスペシャルさよならミスタープロ野球長嶋茂雄』（仮）（後9：00）を放送する。長嶋茂雄さんへの未公開を含む10時間に及ぶインタビューを紐解きつつ、王貞治や松井秀喜など関係者の証言とともに、国民に愛されたスーパースターの生涯を振り返っていく。【写真】ヘルメットを飛ばして…豪快にスイングする現役時代の長嶋さん同局は「戦後日本を象徴するスーパースターでもあり、選手、そして監督として輝