◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（４日・Ｇタウン）イースタン・巨人―ヤクルト戦の試合前には、３日に死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督＝報知新聞社客員＝を悼み、黙とうがささげられた。「誰よりもファンを愛し、ファンに愛されたミスタープロ野球に追悼の意を表しまして黙とうをささげます」という場内アナウンスの後に、ベンチ前に並んだ両軍並びにスタンドのファンが約３０秒間黙とうし、長嶋さんをしのんだ。同