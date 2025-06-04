◆米大リーグマリナーズ１―５オリオールズ（３日・米ワシントン州シアトル―Ｔ―モバイルパーク）４試合ぶりの５勝目を狙うオリオールズの菅野智之投手が３日（日本時間４日）、敵地のマリナーズ戦に先発し７回を５安打１失点で４試合ぶりの５勝目を挙げた。スプリットがさえわたった。この日の米公式サイトのデータでは結果球にスプリットを投げたのは１１回。うち安打を許したのは６回ポランコの左前安打だけで１１打数１