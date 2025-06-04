米国と核交渉を進行中のイランが米国から提示された最初の公式協議案を拒否する可能性が高いと、ロイター通信が２日（現地時間）、イラン当局者を引用して報じた。報道によると、イラン交渉チームに近い外交当局者はロイターに「イランは米国の提案に否定的な答弁を準備中であり、これは米国の提案に対する拒否と解釈される」と明らかにした。米国はオマーンの仲裁下で開かれた５回の非公式会談に続いてイランに初めて公式協議案を