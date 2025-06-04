BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、ペンギンと金魚の合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2025」を2025年7月4日(金)〜7月21日(月・祝日)に開催します。 ペンぎょ展 2025  開催日時： 2025年7月4日(金)〜7月21日(月・祝日)営業時間： 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00休館日： 毎週月曜日(7月21日(月・祝日)は開館会場： TODAYS GALLERY STUDIO