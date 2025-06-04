北海道新聞社は、2025年8月30日(土)にさっぽろばんけいスキー場において、花火大会「道新 山花火〜スカイ アートナイト サッポロ〜」を開催します。 道新 山花火〜スカイ アートナイト サッポロ〜  日時：2025年8月30日(土)16:00 開場 (打ち上げ 19:30予定)※雨天決行、台風など荒天時の場合は中止、順延無し。会場：さっぽろばんけいスキー場(北海道札幌市中央区盤渓410)主催：北海道新聞社特