株式会社AlbaLinkはこのほど、全国の男女500人を対象に「実家を手放す決め手に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】愛着はあるけれど…手放す理由はいろいろ 将来実家を手放す可能性があるかを聞いたところ、83.8％が「ある」と回答。「実家や親元を離れて生活する人が多い」「実家を継ぐべきという価値観が薄れている」などが理由として挙がった。また、空き家問題が深刻化してメディアなどでも取り上げ