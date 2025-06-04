世界的クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」と、大人気バンド「羊文学」、ECモール「and ST（アンドエスティ）」がトリプルコラボ。アニメーションや音楽、ファッションの世界が融合した、ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムが登場します。8月8日（金）の通常販売に先駆け、6月6日（金）〜16日（月）の間、先行予約があるので、気になる人はぜひチェックしてくださいね。「ひつじのショーン」が、トリプルコラボで