俳優の長澤まさみさんのマネージャーによる公式X（旧Twitter）は、6月3日に投稿を更新。同日、38歳の誕生日を迎えた長澤さんの姿を披露しました。【写真】長澤まさみの誕生日の美しい姿「やっぱりキレイだな」「本日 #長澤まさみ の誕生日になります」と報告した同アカウント。黒いドレスを着用し、誕生日を祝ってもらう長澤さんのソロショットを1枚載せています。笑顔を見せており、うれしそうです。コメントでは、「お誕生日おめ