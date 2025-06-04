トヨタ斬新「86“ステーションワゴン”」がスゴイ！トヨタの人気スポーツカー「86（ハチロク）」。同車は「2ドアクーペ」のボディタイプのモデルですが、実は2024年に愛知県のトヨタ博物館で「ステーションワゴン」仕様が公開されていました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「86ワゴン」です！（30枚）一体どのようなモデルだったのでしょうか。トヨタ斬新「86“ステーションワゴン”」がスゴイ！そのモデルとは