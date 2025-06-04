「東京六大学野球・優勝決定戦、明大−早大」（４日、神宮球場）立大ＯＢで「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんが３日に肺炎のため８９歳で亡くなり、神宮のスコアボード上には半旗が掲げられた。優勝決定戦後に行われる閉会式では黙とう黙とうがささげられる予定で、後輩の立大選手は喪章を着けて参加する。