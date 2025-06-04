MATECHは、Qi2対応の薄型モバイルバッテリー「MagOn Prime 5000」をAmazon.co.jpで発売した。価格は6990円。 容量は5000mAhながら、本体サイズは102×66×8.7mmとコンパクト。iPhone 16シリーズに合わせたサイズ感で、装着中も違和感がないとしている。 バッテリー残量を1％単位で確認できるスマートディスプレイを搭載し、充電中は満充電までの残り時間もリアルタイムで表示される。ワイ