「東京六大学野球・優勝決定戦、明大−早大」（４日、神宮球場）２季連続で明大と早大が激突する優勝決定戦。両校の先発は昨秋と同様のマッチアップとなり、ともに今季６勝負けなしと大黒柱の２人だ。明大は左腕・毛利海大投手（４年・福岡大大濠）が先発する。昨秋の決定戦では３回１失点で降板し、試合後に涙。それでも、今季は登板９試合でリーグ最多５３回２／３を投じ最優秀防御率（１・３４）に輝く活躍を見せた。一