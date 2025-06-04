Yimou LeeBen Blanchard[台北 ４日 ロイター] - 中国軍が学生らの民主化運動を武力弾圧した天安門事件から４日で３６年を迎えた。台湾の頼清徳総統はフェイスブックへの投稿で、運動に参加した人々の勇気を称えるとともに、人権は世代や境界を越えて台湾や他の民主社会が共有する概念だと述べた。「６月４日の天安門事件を記念することは、歴史を悼むだけでなく、この記憶を永続させることでもある」と指摘。「権威主義的な政府