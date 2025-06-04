雲仙・普賢岳の大火砕流から34年を迎えた3日、犠牲者を追悼する「いのりの灯」が行われました。 （キャンドル点灯） 「それでは、どうぞ」 『雲仙岳災害記念館』では、約1200本のキャンドルに灯りがともされました。 「いのりの灯」は、噴火災害で犠牲になった43人を追悼し、災害の教訓を子どもたちに伝えるために毎年行われ、キャンドルには子どもたちの祈りの言葉や願いが書かれています。 （児童）