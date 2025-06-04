試合前の時点で得点圏打率は196人中196位【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間4日・ロサンゼルス）やはり大事な一本が出なかった。ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は3日（日本時間4日）、本拠地でのメッツ戦に「8番・左翼」で先発出場。5回に走者二塁の好機で打席が回るも三振に終わった。これで得点圏では約2か月間も安打ゼロ。「酷すぎる……」「こんな数字はあり得るのか」と米ファンも目を疑っている。4-3の4