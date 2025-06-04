『君の名前で僕を呼んで』（2017）『クィア／QUEER』（2024）などで知られるルカ・グァダニーノ監督がAmazon MGM Studiosによる新作映画『Artificial（原題）』の監督候補に挙がっていることが分かった。米、などが報じている。 詳細は伏せられているが、情報筋によると『Artificial』は、2023年に人工知能（AI）企業のOpenAI社のCEOであるサム・アルトマンが解雇され、数日後に再雇用されることになった時期を中心に描く物