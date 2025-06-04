橋本環奈が主演するドラマ「天久鷹央の推理カルテ」（テレビ朝日系）の第7話が、3日に放送された。（※以下、ネタバレあり）。本作は、驚異の知能を誇る診断医・天久鷹央（橋本環奈）が、内科医・小鳥遊優（三浦翔平）と医学的な知見と診断能力を武器に、事件や超常現象の謎を鮮やかに解決していく医療ミステリードラマ。原作は、作家・知念実希人氏の『天久鷹央の推理カルテ』（実業之日本社文庫）シリーズ。御子神記念病院