【クロススピアー01 J-CUP2025（VZシャーシ）】 7月12日ごろ 発売予定 価格：1,430円 タミヤは、ミニ四駆「クロススピアー01 J-CUP2025（VZシャーシ）」を7月12日ごろに発売する。価格は1,430円。 本商品は「クロススピアー01」をベースに、ホワイト、ブルー、蛍光オレンジで彩られた限定記念モデル。ホワイトのABS製ボディには、爽