カラテカの入江慎也が4日、自身のXを更新。吉本興業を契約解消となってから、丸6年が経過したことを伝えた。【写真】あの先輩との2ショットも！入江、吉本契約解除から丸6年入江は、タカアンドトシのタカとの2ショットなどを添えて「今日は6月4日。6年前の今日吉本契約解除になった日。自分の中では忘れられない日。そんな日に先輩のタカトシのタカさんからエアコンクリーニングご依頼いただいた。めちゃくちゃ嬉しかった。今