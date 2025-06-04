■MLBマリナーズ 1ー5 オリオールズ（日本時間4日、T-モバイル・パーク）オリオールズの菅野智之（35）が今季12度目の先発登板。7回、90球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振5、四死球1、失点1（自責点1）と好投。中継ぎ陣もリードを守り、菅野はチームトップタイの5勝目を手にした。1回に1点を先制してもらった菅野は2回、ドジャース・大谷翔平（30）と並び、メジャー本塁打ランキングトップのC.ラリー（28）との対戦。フル