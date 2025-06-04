4日、タレントの藤本美貴さんが、薬用マウスウォッシュ「リステリン®︎令和ママ＆キッズの学校」イベントに登壇しました。【写真を見る】【藤本美貴】「子どもの仕上げ磨き手伝って」パパに言えない…悩めるママにアドバイス“子どもに「パパやってって言いなさい」”歯科衛生士・菊地奈採さんが講師となり、『どうする？「お口と体の健康」毎日30秒のぶくぶくうがいの秘訣』をテーマに、ママと子どもと一緒に歯周病と