日本バレーボール協会は4日、日本時間6月5日に初戦を迎えるネーションズリーグ予選ラウンド第1週カナダ大会に出場するメンバー14人を発表し、主将の石川真佑（25）や秋本美空（18）らが選出された。【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程新主将・石川の他には、SVリーグ日本人得点王の佐藤淑乃（23）や、石川と同じくイタリア・セリエＡでプレーしている関菜々巳（25）らが名を連ねた。ロンドン五