『細うで繁盛記』『華麗なる一族』ほか数々のドラマに出演してきた女優・柏木由紀子さん。「おしゃれは私のライフワーク」と語るほどのファッション好きで、現在、ブログやInstagramでも積極的に発信し、同世代の女性を中心に人気を集めています。そこで今回は、柏木さんのファッション、ライフスタイルや、これまでの歩みを綴った著書『YUKIKO STYLE』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。【写真】ネーム入りの「ユニクロ